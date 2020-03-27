وصول التجهيزات الطبية لمبنى الحجر الصحي ببلدية طبرق

وصلت مساء الجمعة، التجهيزات الطبية لمبنى الحجر الصحي ببلدية طبرق، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية، إلى «بوابة الوسط»، عن وصول التجهيزات الخاصة لمبنى الحجر الصحي، إذ شرعت الإدارة الهندسية بالمركز بتركيب هذه الأجهزة.

وأضاف بودية أن المواطن السنوسي بودية هو من تبرع بمقر الحجر الصحي مجانا لمدينة طبرق، شاكرا جهود كافة العاملين بمركز طبرق الطبي الذين تنادوا بسرعة لتجهيز المقر ليكون اليوم السبت جاهزا للعمل.

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