مصادر: قوات الوفاق تحشد لشن هجوم جديد على مواقع الجيش الوطني في عدة مناطق

قالت مصادر في الجيش الليبي “إن قوات الوفاق تستعد لشن هجوم غادر جديد على تمركزات الجيش الليبي في كافة المحاور بالمنطقتين الوسطى والغربية”.

وأضافت المصادر: “الجماعات المسلحة تنوي شن هجوم مباغت يستهدف مناطق معلومة عند الجيش الليبي، وهي ترهونة والوشكة وصرمان وصبراتة غرب العاصمة طرابلس”.

وأكدت أن: الجيش الليبي في جاهزية تامة لصد أي عدوان مسلح على تمركزاته سواء في المنطقة الغربية أو الوسطى.

وفي السياق ذاته، أفادت معلومات وفقاً لـ “العين الإخبارية” أن قوات حكومة الوفاق تجهز لهجوم جديد على مدينة ترهونة وعلى تمركزات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية.

تأتي هذه المعلومات بعد إعلان الجيش الليبي صد هجوم غادر من قوات الوفاق استهدف قاعدة الوطية في خرق جديد للهدنة “الإنسانية” المقترحة من بعثة الأمم المتحدة.

وقال مصدر خاص لـ”العين الإخبارية”: إن الجماعات المسلحة تتخد من منطقة “المجابرة” المحيطة بنالوت نقطة لتجمع فلولها للتحرك باتجاه المناطق المحررة غرب مدينة طرابلس وهي صبراتة وصرمان على وجه الخصوص انطلاقًا من محمية صرمان.

وأوضح المصدر أن الجماعات المسلحة تنوي الهجوم على مدينة ترهونة من ثلاثة محاور، بالإضافة لتحركها لاستعادة منطقة الوشكة بالمنطقة الوسطى التي سيطر عليها الجيش في وقت سابق.

واشتعلت الاشتباكات بين الجيش الليبي والجماعات المسلحة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب اختراق الأخيرة للهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

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