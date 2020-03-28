الجيش الوطني يعلن خسائر الوفاق خلال معارك الجمعة ويعثر على مخزن اسلحة في الهيشة

كشف الجيش الوطني الليبي، النقاب عن حجم الخسائر التي تكبدتها قوات حكومة الوفاق، والمرتزقة السوريون في منطقة بوقرين شرق مصراتة، مشيرا إلى أنها بلغت 100 ضحية بين قتيل وجريح.

وأصدر الجيش الوطني الجمعة بيانا جاء فيه، أن قواته كبدت قوات الوفاق، والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، خسائر هائلة في منطقة بوقرين شرق مصراتة، وبلغت نحو 100 مرتزق بين قتيل وجريح خلال معارك اليوم فقط، وفقا للبيان.

وتابع الجيش أن تنظيم الإخوان أطلق نداءات في مدينة مصراتة للتبرع بالدم للمصابين.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش عثر على دبابة من نوع T72، ومخزن ذخيرة عقب فرار قوات الوفاق من محور الهيشة.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الليبي، الجمعة، غارات على مواقع لميليشيات حكومة الوفاق بمنطقة الهيشة جنوب مصراتة.

وأعلن الجيش على سيطرته على 4 مدن رقدالين والجميل والعسة وزلطن الاستراتيجية قرب الحدود التونسية عقب التصدي لهجوم مفاجئ على قاعدة الوطية الجوية.

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