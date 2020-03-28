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رئيس المجلس التسييري سرت يتابع تجهيزات مركز الحجر الصحي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، بزيارة لمركز الحجر الصحي بموقع مركز الرعاية الصحية الأولية بسرت.

والتقى ريس المجلس، عدد من المشرفين بالحجر الصحي التابع للجنة مكافحة فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس التسييري لبلدية سرت.

واطلع رئيس المجلس التسييري للبلدية، على سير الإجراءات والمكلفين بالعمل والتواجد بموقع الحجر الصحي، برفقة مدير مركز الرعاية الصحية الاولية وجمعية الهلال الاحمر الليبي بسرت وعدد من اعضاء لجنة مكافحة جائحة فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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