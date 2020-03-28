تشغيل الوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء البتروكيمياويات

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغازتشغيل الوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء البتروكيمياويات.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه“بعد توقف دام أكثر من عشرين شهراً تمكن فريق الصيانة التابع لقسم الصيانة الكهربائية بمحطة كهرباء البتروكيماويات من تشغيل الوحدة الغازية الثالثة بالمحطة، والتي كانت قد تعرضت لعطل فني تسبب في كسر في إحدى الريش بمروحة التبريد ما أدى إلى خروجها عن الخدمة نهاية شهر يوليو 2018”

وأوضحت الشركة“أن مثل هذه الأعمال يتم تنفيذها عن طريق الشركات المصنعة، وترتفع تكلفة إنجازها إلى ما يزيد عن مليون دولار، غير أن العناصر الليبية تمكنت من إنجاز هذا العمل” مشيرة إلى أن تأخر الانتهاء من أعمال الصيانة جاء بسبب إلى الفترة الطويلة التي استغرقها وصول قطع الغيار المطلوبة من خارج البلاد.

وتتكون محطة كهرباء البتروكيمياويات من ثلاث وحدات غازية تقوم بتغذية جميع مصانع الشركة ماعدا معمل الغاز ومحطة التحلية الأولى حيث تزود الكهرباء لكل من: مصانع الميثانول والأمونيا واليوريا ومحطة التحلية الثانية والمبنى الإداري الثانية والمنطقة السكنية الثانية ونقل وتزويدات الغاز.