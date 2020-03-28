السيسي وسعيد يؤكدان على “المخرج السياسي” لإنهاء أزمة ليبيا

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد على ضرورة حل الأزمة في ليبيا سياسيا.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سعيد مع نظيره المصري أمس تناولا خلاله عددا من القضايا الإقليمية من بينها تسوية الملف الليبي وجهود مكافحة وباء كورونا.

واتفق الرئيسان على ضرورة التنسيق تجاه الحل في ليبيا التي يشكل استمرار الأزمة فيها انعكاسا مباشرا على الأمن القومي لمصر وتونس.

وبين الطرفان حرصهما الكامل على إنهاء الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار للبلاد من خلال الجهود الدولية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدين رفضهما لأي تدخل خارجي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية