عمليـات القـوات الخاصة : مليشيات الوفاق حاولت التقدم بمنطقـة الوشكـة مدعومة بطيـران تـركي

الوشكـة 28 مارس 2020 (وال) – أعلنت عمليـات القـوات الخاصة محـور مصـراتة، التابعة لعملية القوات المسلحة العربية الليبية، محـاولة ميليشيـات الوفاق المدعومة بالمرتزقة الترك والسوريين التقـدم علـى وحـدات القـوات المسلحـة، في منطقـة الوشكـة والإلتـفاف عليها، مصحوبـة بطيـران تـركي مسـيّر.

وذكرت في بيان لها، أنها تمكنت مـن رصـد التحـركـات والتحـول مـن الـدفـاع إلـى الهجـوم بعـد أخـذ الأمـر، موضحة أنه تـم الـرد علي جميـع مصـادر النيـران للميليشيـات، مصحـوبًا بضـربات لسـلاح الجـو.

وتابعت “تـم التقـدم والسيـطرة عـلي مـراصد المليشيات وغنـم بعض من آليـاتهم وحرق الأخـرى، وبعـد فـرارهم مـن أمـاكنهم التـي كـانوا يتمركزون بهـا، بعد ظنـهم أنهم قٰادرون عـلى الصمـود، وبٰعد أن غرر بهـم قـادتهم وتـركوهم ليلاقوا مصيرهـم وحـدهم”.

واختتمت “كما تمت السيطـرة علـى بعض النقـاط، نفُـضّل عـدم الإفصـاح عنـها لأهميتها والتحـفظ عليـها لمـبدأ سـلامة العسكـريين المكلّفيـن بأداء هـذه المهـّات ومـن الحـرص عـلي الـمواقع الاسـتراتيجيـة التـي اتخـذناها”. (وال – الوشكـة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال