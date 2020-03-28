بعد مقتله على يد القوات المسلحة .. حساب تركي ينعي تركماني سوري مات في ليبيا

بنغازي 28 مارس 2020 (وال) – تتحطم آمال المرتزقة السوريين على يد أبناء القوات المسلحة العربية الليبية، فلا يمر يوم دون أن يلقى الكثير منهم حتفه.

ونعى أحد الحسابات التركية الشهيرة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقتل أحد العناصر التركمانية التي وصلت ليبيا للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، على يد القوات المسلحة العربية الليبية .

وعلق الحساب فوق صورة العنصر التركماني، قائلا: “كان قدوتنا الشجاع الذي حمل كتفيه لإخواننا التركمان في سوريا يقاتل ضد الظالم أثناء وجود في ليبيا” .

وأضاف الحساب “لقد حصلت على الشهادة التي تريدها في جبل التركمان بليبيا.. ربي يبارك استشهاده” حسب صوفه . (وال – بنغازي)

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