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وزارة الصحة تباشر تسليم الدفعة الثانية من المستلزمات الوقائية للبلديات

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

باشرت وزارة الصحة في الحكومة الليبية منذ الساعات الأولى أمس الجمعة بتسليم المستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة للبلديات.

و أكدت وزارة الصحة أنه سيتم إرسال كافة المستلزمات الوقائية لباقي البلديات التي لم تستلم ابتداء من اليوم السبت، حيث ستستلم “17 ” بلدية هذه المستلزمات.

وشدد وزير الصحة سعد عقوب على ضرورة التزام كافة المرافق الصحية بالبلديات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد – 19)، وذلك بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة على مدار الساعة يوميا .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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