

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

28 March, 2020

سلمت الحكومة الليبية اليوم السبت عدد 65 سيارة إسعاف بينها عشرة آليات عناية فائقة وذلك كدفعة أولى لجهاز الإسعاف والطوارئ.

وقالت الحكومة الليبية في بيان ،إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود ،لمكافحة جائحة كورونا المستجد بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم الإعلان عليها مسبقا.

و سيتم بتوزيع هذه الآليات بكافة مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية، لاستخدامها ضمن خدمات طبيبك في البيت التي أطلقها الجهاز، وكذلك للمستشفيات الميدانية للحجر الطبي، ونقاط الاستجابة السريعة حالة ورود أي بلاغ.

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