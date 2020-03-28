الحطب.. ملاذ الليبيين في مواجهة غلاء غاز الطهي

مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية وصعوبة التنقل نظرا لعدم الاستقرار الأمني في الجنوب بات حصول المواطنين على غاز الطهي أمر أشبه بالمستحيل.

وترتفع أسعار أسطوانات الغاز في السوق السوداء إلى أرقام فلكية تصل إلى 75 و80 دينارا في حين أن السعر الرسمي لها لا يتعدى 5 دنانير، ويتساءل المواطنون عن مصادر تجار السوق السوداء للحصول على أسطوانات الغاز في حين أنها غير موجودة في منافذ البيع الرسمية.

وفي هذا الصدد، تناول الدكتور صالح قنيفيد هذه الأزمة في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” حينما نشر طعامه وهو يستوي فوق الحطب، قائلاً إنه يعتمد هذه الطريقة منذ أكثر من شهر، تجنباً لاستغلال التجار الذي وصل مرحلة “الضحك على الذقون”.

وتساءل قنيفيد عن الفرق الشاسع بين سعر أسطوانات الغاز المعروضة على المواطنين والسعر الذي يحصل به التجار عليها، داعياً الجهات المعنية والمواطنين إلى الوعي الجماعي للوقف في وجه هذا الاستغلال.

ويستمر هذا اللغز المحير في ظل تعاقب التصريحات الحكومية بتوفير الغاز ووصول عديد الشاحنات إلى نقاط التوزيع، في حين أن المواطن يسمع جعجعة ولا يرى طحنا ومازالت معاناته لتأمين احتياجاته اليومية متواصلة في ظل الانقسام السياسي الدائر الذي مزق البلاد وعطّل عجلة الحياة.

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