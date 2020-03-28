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بركان الغضب: الرد على الجيش بمحيط الوشكة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت عملية بركان الغضب استهداف قوات الجيش في محيط منطقة الوشكة.

وبثت عملية بركان الغضب اليوم السبت تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر قيام قوات المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للوفاق باستهداف مصادر النيران من آلية مسلحة تابعة للجيش  في محيط الوشكة

وأفادت عملية بركان الغضب، أن طيران قوات الوفاق استهدف، في الساعات الأولى من صباح السبت، غرفة عمليات للجيش الليبي في  منطقة الوشكة.

وكانت عملية بركان الغضب قد أفادت ، الجمعة، أن طيران الوفاق واصل توجيه ضربات محدّدة في قاعدة الوطية الجوية بعد عملية نوعية نفذّتها، الأربعاء، قبضت فيها على عدد من عناصر الجيش الليبي و سيطرت على عدد من الآليات المسلحة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • وين ديك الكناسه قنونو فهو الفالح الوحيد في الكذب ليعلن هذا الخبر فهوالبارع في الكذب والبقيه لازالوا تلاميذ كذب بالمقارنه مع الفأر الاجرب قنونو سوف يقول بلا أي رادع للكذب الوفاق علي كوبري بنينا

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  • بركان الكذب يكذب ما قاله من قبل من انه سيطر على قاعدة الوطية ثم يقول ان بوجه ضربات جوية للقاعدة والكل يعرف ان اى قاعدة جوية بها انظمة دفاع جوى قوية وطائرات قادرة على التصدى لهذه العصافير التركية فسرعتها بطيئة بالنسبة لسرعة المقاتلات التى يمكنها ان تلاحقها وتدمرها بسهولة اما فى ابوقرين فالخسائر الفادحة التى تلقتها المليشيات الارهابية هناك تكفى لردعهم وتلقينهم درسا قويا

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  • منذ عام والمليشيات الارهابية تكذب ومن يصدقها يتصور انهم وصلوا لمنفذ امساعد بينما الحقيقة ان الجيش الوطنى حرر كل المنافذ البرية ووصل لاخرها فى رأس جدير رغم انف رؤس الخرفان الخرفانة التى تتنفس الكذب

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  • تخبط الاخوان وتناقض كلامهم مثير للسخرية فيقولون انهم ردوا على الجيش ومن قبل قالوا انهم تحولوا الى الهجوم بعملية اسموها عاصفة السلام وبعد ان عصف بهم الجيش ردا على هجومهم وتقدم الى مواقع جديدة كرد فعل على عدوانهم رغم التزامه بالهدنة الانسانية ولم يعلن الجيش حتى الان استكمال عملية تحرير طرابلس التى تعنى التقدم نحو قلب طرابلس وليس نصب مصبدة لاصطياد جرذان الخوان والقضاء عليهم ثم العودة الى مواقع ماقبل الهدنة !!!

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