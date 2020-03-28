بركان الغضب: الرد على الجيش بمحيط الوشكة

وبثت عملية بركان الغضب اليوم السبت تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر قيام قوات المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للوفاق باستهداف مصادر النيران من آلية مسلحة تابعة للجيش في محيط الوشكة

وأفادت عملية بركان الغضب، أن طيران قوات الوفاق استهدف، في الساعات الأولى من صباح السبت، غرفة عمليات للجيش الليبي في منطقة الوشكة.

وكانت عملية بركان الغضب قد أفادت ، الجمعة، أن طيران الوفاق واصل توجيه ضربات محدّدة في قاعدة الوطية الجوية بعد عملية نوعية نفذّتها، الأربعاء، قبضت فيها على عدد من عناصر الجيش الليبي و سيطرت على عدد من الآليات المسلحة.