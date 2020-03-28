الرئاسي: الاعتداءات على بوقرين هي توسيع دائرة العدوان ليشمل كل ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن الاعتداءات التي وقعت يوم أمس الجمعة على منطقة بوقرين، هي إعلان عن توسيع دائرة العدوان الغاشم ليشمل كل ليبيا.

وشدد المجلس الرئاسي في بيان له اليوم السبت، أن قواته ستكون لهذه الاعتداءات بالمرصاد باقتدار وبكل الإمكانيات، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وقال الرئاسي: “إننا نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، وهو حق يستحق هذه التضحيات الخالدة التي ستكلل بعون الله بالانتصار ودحر المعتدين، وستبوء رهانات الداعمين للعدوان بالخسران المبين”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء الماضي، عن انطلاق عملية عسكرية أسمها بـ”عاصفة السلام” ردا على الانتهاكات المستمرة للهدنة بطرابلس، وفق قوله.

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