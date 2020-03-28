بلدية تراغن تتخذ خطوات سريعة لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا24

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية تراغن بدء الصيانة المستعجلة لشبكة المياه والكهرباء في المركز الصحي في محلة فنقل عقب زيارتها وعدد من المسؤولين.

وفِي سياق متصل شدد رئيس المجلس التسييري لبلدية تراغن على إعدام جميع الأدوية منتهية الصلاحية في أسرع وقت ممكن وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.

وقام رئيس المجلس التسييري بلدية تراغن رفقة اعضاء المجلس التسييري ومديري الإدارات ومدير الشؤون الطبية بمستشفى تراغن العام بزيارة ميدانية تفقدية إلى موقع سوق الإبل بمحلة فنقل برفقة مختاري محلات فنقل والديسة والقليب.

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