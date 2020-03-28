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“مسيرة تركية” تقتل اللواء درياق ومعاونه شرق سرت

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طائرة تركية مسيرة تقتل اللواء سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى ومعاونه العميد القذافي الصداعي شرق سرت

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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