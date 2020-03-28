مقتل قيادي بارز بالجيش الوطني الليبي في محور الوشكة غربي البلاد

أفاد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بمقتل قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق برفقة أحد مساعديه في منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة .

بنغازي– سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “سبوتنيك” إن “قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق وأحد مساعديه استشهدوا اليوم في معارك الوشكة القريبة من مدينة مصراتة وسط البلاد”.

وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الجمعة 27 مارس/آذار، بسط سيطرته على مدن الجميل ورقدالين وزلطن والعسة غربي البلاد، مؤكداً أن هذه المناطق تنعم الآن بالحرية والأمن والأمان بعد طرد قوات حكومة الوفاق منها”، على حد تعبيره.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه :”نبشركم بأن قوات الجيش الوطني الليبي الباسلة تمكنت بحمد الله من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين و زلطن، من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين الذين فروا هاربين أمام تقدم قواتنا الباسلة”.

وشنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أول من أمس الجمعة 27 مارس/آذار ، غارات جوية أستهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق في عدة مناطق غربي البلاد.