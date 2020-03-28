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قنونو: ألحقنا هذه الخسائر بالجيش الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن مدفعية الوفاق استهدفت مبنى ومخزنا للذخيرة بقصر بن غشير.

وقال قنونو، في منشور عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، إن قوات الوفاق اشتبكت مع قوات الجيش الليبي في محيط كوبري قصر بن غشير ومحور الرملة.

وأضاف قنونو، أن طيران الوفاق استهدف غرفة عمليات رئيسية للجيش الليبي، مشيرا إلى مقتل آمر غرفة عمليات سرت الكبرى “سالم درياق” ومعاونه “القذافي الصداعي”، و 8 من أفراد الجيش الليبي، فضلا عن تدمير 3 آليات مسلحة وشاحنة ذخيرة، وفق المنشور.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • توا يبان لك يا ديك الكناسه يانائب عريف قنونو توا تشوف عقابها يا مصدي غدا توا تجي علي رؤسكم وان غدا لناظره قريب

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