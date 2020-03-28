قنونو: ألحقنا هذه الخسائر بالجيش الليبي

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن مدفعية الوفاق استهدفت مبنى ومخزنا للذخيرة بقصر بن غشير.

وقال قنونو، في منشور عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، إن قوات الوفاق اشتبكت مع قوات الجيش الليبي في محيط كوبري قصر بن غشير ومحور الرملة. وأضاف قنونو، أن طيران الوفاق استهدف غرفة عمليات رئيسية للجيش الليبي، مشيرا إلى مقتل آمر غرفة عمليات سرت الكبرى “سالم درياق” ومعاونه “القذافي الصداعي”، و 8 من أفراد الجيش الليبي، فضلا عن تدمير 3 آليات مسلحة وشاحنة ذخيرة، وفق المنشور.

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