اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» تعلن عن إجراءات وقرارات جديدة

قالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، إن اللجنة العليا لمكافحة «وباء كورونا» اتخذت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم السبت، بديوان الوزارة في مدينة بنغازي جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

وتراس الاجتماع رئيس اللجنة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري بحضور أعضاء اللجنة

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللجنة قررت «تحديد النشاط التجاري والخدمي المسموح له بمباشرته عمله خلال ساعات التجول الممنوحة وهي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا».

كما قررت اللجنة العليا «التنبيه على مستوى المناطق العسكرية ومدراء الأمن وعمداء البلديات بعدم تسمية أية صفة ذات علاقة بمكافحة وباء كورونا إلا تلك التي تحددها اللجنة العليا فقط».

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على ضرورة «التشديد على مراقبة الأسعار واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المخالفين» و«التأكيد على أهمية دور الخطاب الديني والنفسي والاجتماعي خلال هذه الفترة». كما قررت «تشكيل لجان فرعية في البلديات لمكافحة وباء كورونا».

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