العليا لمجابهة فيروس كورونا تشدّد على مجموعة اجراءات احترازية مستعجلة بعد تسجيل حالات جديدة

شدّدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا السبت على مجموعة من الإجراءات الإحترازية بعد تسجيل حالتين أصيبت بفايروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر فقد اقترحت اللجنة رفع مجموعة من التوصيات المستعجلة للرئاسي تتمحور حول:

ـ تمديد الحظر من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً.

ـ تقليص ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات العامة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

ـ يتم حظر التجوال بين المدن ويستثنى من ذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.

ووجهت اللجنة التوصيات للمصرف المركزي بوضع آلية مناسبة للتعامل مع العملاء وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة للحد من التجمع والازدحام في المصارف التجارية.

ونوهت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي لحرس الحدود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعدم دخول اي اغحد عبر المسالك الحدودية الغير قانونية.

وكان المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن عن إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز أن الحالة الأولى تعود لإمرأة من مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريا داخل مستشفى الحكمة مصراتة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالة الثانية تعود إلى شاب، قد أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه

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