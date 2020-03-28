الناظوري يمنع عمداء البلديات من تشكيل أي لجان

أخبار ليبيا 24 – خبر

حذر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، عمداء البلديات من تشكيل أي لجان خاصة بمكافحة وباء كورونا أو إصدار أي تعليمات تنظيمية في هذا الشأن .

الفريق الناظوري نوه أن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بهذا الشأن .

الجدير بالذكر أن بعض عمداء البلديات أصدروا قرارات لتشكيل لجان تضمنت قراراتهم مادة تضمن صرف مكافآت مالية لأعضائها مما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغلال للأزمة وأن أي مبالغ مالية يجب أن تصرف لتطوير القطاع الصحي المنهار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24