الجيش الوطني يسقط 3 طائرات تركية مسيرة خلال 24 ساعة

تمكنت دفاعات الجيش الليبي من إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة خلال أقل من 24 ساعة لمناطق العمليات بمحيط طرابلس ومصراتة.

وأكدت غرفة عمليات قوات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، السبت، إسقاط طائرة مسيرة تركية في سماء منطقة الوشكة، شرقي مصراتة.

وأسقطت قوات الجيش الليبي طائرتين مسيرتين تركيتين بمحيط مصراتة والعاصمة طرابلس بمحور الرملة وبالنطاق الجوي لقاعدة الجفرة فجر السبت عقب استهداف فاشل لتمركزات الجيش الوطني الليبي.

وفي محور سيمافرو الرملة تمكنت من استهداف مدرعة تركية وآليتين للجماعات المسلحة من قبل سرية الكورنيت، بحسب بيان الغرفة.

وتقول الكتيبة 134 المكلفة بحماية قاعدة الوطية الجوية إن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات جوية على تمركز قوات الوفاق بمحيط طرابلس ومصراتة.

وأوضحت في إفادات أن الضربات شملت تمركزات المسلحين في بوقرين شرقي مصراتة، وعدة محاور بالعاصمة طرابلس.

وتابعت أن الضربات طالت معسكر ماجر بمدينة زليتن بإصابة دقيقة في تجمع للمرتزقة السوريين والأتراك كانت تستعد للهجوم على القوات المسلحة المتمركزة في المنطقة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي