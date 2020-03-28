الصحة بالحكومة الليبية تشرع في تجهيز مقر الحجر الصحي في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية بتجهيز مقر الحجر الصحي الذي تم اختياره غرب طبرق والذي تبرع به أحد المواطنين بالمدينة .

وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي – لأخبار ليبيا 24 – وصول الأجهزة والمعدات الطبية، لافتاً إلى أن الأطقم الفنية باشرت بتركيب الأجهزة والمعدات الطبية داخل المقر .

الجالي أوضح أن السعة السريرية لهذا المقر 18 سرير ، مشيراً إلى أن عدد أجهزة التنفس التي وصلت “18”، إضافة إلى جهاز أشعة متنقل وفيوجن بمب.

ولفت مدير طبي طبرق إلى أنه تم توفير ثلاث تحليل مهمة للمرضى المشتبه بهم بحملهم لفيروس كورونا.

وذكر أن الحالة الأولى الكشف المبدئي على المريض بمركز الأمراض السارية والمستوطنة،والثانية أخذ تحاليل من المشتبه بهم بقسم العزل بطبي طبرق،والثالثة والأخيرة أنه إذا ظهرت نتيجة التحاليل موحبة يتم نقله مباشرةً إلى مقر الحجر الصحي الذي جهزته وزارة الصحة ويشرف عليه المركز وكل الأطقم الطبية بالمدينة.

ولفت إلى أنه سيكون مقر الحجر الصحي تحت الحراسة بعد تركيب المعدات والأجهزة لاستقبال أي حالة لمريض كورونا، داعياً الله أن لانستقبل أي حالة لحامل هذا الفيروس.

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