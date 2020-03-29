مواطن يتبرع بـ 7 أسِرّة للعناية و الكشف لمبنى الحجر الصحي في طبرق

تبرّع المواطن أكرم بولقرع، بـ 5 أسرّة للعناية، و2 أسرّة للكشف لمبنى الحجر الصحي في مدينة طبرق.

وفي وقت سابق، قام مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، بتسليم مدير إدارة الصيدلة بالمركز الدكتور ناصر الداره، عدد من علب تعبئة الكحول المعقم.

وأكد مدير إدارة الصيدلة بمركز طبرق الطبي، أنه استلم كمية من الكحول تقدر بحوالي 400 لتر، وسيتم تخفيفه مع نسبة من المواد المطهرة، ليتم استخدامه في عمليات التعقيم والتطهير، وأن الصيدلية ستوزع منه، على الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

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