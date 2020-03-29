العريبي: الحكومة الليبية بدأت في إغلاق كافة المنافذ

صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي، أن الحكومة والجهات الرسمية في الدولة، اتخذت جُملة من القرارات والإجراءات الاحترازية، لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح العريبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أن الحكومة سخرت كل إمكانياتها للقطاع الصحي، وبدأت بالفعل المعدات الأساسية والتجهيزات الخاصة بأماكن العزل والإيواء، تُجهّز هذه الأيام في كل المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية.

وأبدى الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، استعداد الحكومة لتقديم الدعم لأي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية، وتحتاج للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار العريبي، إلى وصول شحنات كبيرة إلى المخازن الرئيسية لجهاز الإمداد الطبي وبدأت تصل إلى المستشفيات والمراكز الصحية في كل البلديات، مضيفا أن الحكومة تعمل الآن على الصحة والغذاء والأمن خلال هذه المدة وتتواصل بشكل مباشر مع اللجنة المختصة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، أن الحكومة سلّمت جهاز الإسعاف والطوارئ 25 سيارة إسعاف، وسيتم توزيعها على كل المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية، لتغطية الخطة التي أطلقها الجهاز “طبيبك في بيتك”.

وأوضح العريبي، إن الحكومة على تواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وهناك تنسيق للجهود لمواجهة الفيروس في ليبيا، مؤكدا أن الحكومة الليبية لن تتأخر في تقديم الدعم والمساعدة في مناطق ليبيا.

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