صحة الوفاق تعلن وصول الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس كورونا

أعلن وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق، محمد الهيثم، اليوم، بمقر مستشفى الهضبة العام، رفقة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، وصول الاحتياجات العاجلة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا.

وأوضح الهثيم، أن هذه الاحتياجات، ستوزع مساء اليوم الأحد، على البلديات بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتتمثل الاحتياجات، في توفير غرف للعزل والحجر الصحي بكافة متطلباتها، من أجهزة تنفس صناعي, وسيارات إسعاف مع كادر طبي متكامل، يتواصل مع المواطنين عن طريق خدمة “طبيبك لعند بيتك”, وفقا لمتطلبات الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي أعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وعن الخدمة الطبية، فهي تتمثل في زيارة الكادر الطبي للحالات المشتبه في إصابتها إلى منازلها، عن طريق التواصل مع الكادر الطبي من خلال الرقم 1448.

ويُقدّم الفريق الطبي، الخدمة الصحية اللازمة، من الكشف الطبي وأخذ عينات وغيرها من الخدمات الصحية، بما فيها عمليات النقل من المنزل إلى المستشفيات التي تحتوي على غرف العزل المخصصة.

ويعمل الفريق الطبي، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبشبكة واسعة مرتبطة بشبكة الرصد والإنذار المبكر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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