صحة الوفاق: البلديات تتلقى احتياجات مكافحة «كورونا» مساء اليوم

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بدء توزيع الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد على البلديات اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال إطلاق وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق د.محمد الهيثم و مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار خطة دعم البلديات لمجابهة فيروس «كورونا»، حسب الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار وكيل وزارة الصحة د.محمد الهيثم إلى وصول الاحتياجات العاجلة لمكافحة «كورونا»، التي تتمثل في توفير غرف للعزل والحجر الصحي بكافة متطلباتها من أجهزة تنفس صناعي, وسيارات اسعاف مع كادر طبي متكامل يتواصل مع المواطنين عن طريق خدمة (طبيبك لعند بيتك).

وحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تتمثل الخدمة في زيارة الكادر الطبي للحالات المشتبه في إصابتها إلى منزلها عن طريق التواصل مع الكادر الطبي من خلال الرقم (1448).

ووفق المركز، يعمل الفريق الطبي على زيارة الحالات إلى منزلها وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لها من الكشف الطبي، وأخذ عينات وغيرها من الخدمات الصحية بما فيها عمليات النقل من المنزل إلى المستشفيات التي تحتوي على غرف العزل المخصصة.ويعمل الفريق الطبي بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبشبكة واسعة مرتبطة بشبكة الرصد والإنذار المبكر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد أمس إلى 3 حالات، مع الإعلان الرسمي عن إصابة حالتين جديدتين تضاف إلى حالة جرى اكتشافها الأسبوع الماضي. فيما رفعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق توصيات مجموعة من الإجراءات الإحترازية إلى المجلس الرئاسي بعد الإعلان عن تسجيل الإصابتين.

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