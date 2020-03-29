مالية الوفاق : إحالة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري العام

أكد وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق أبوبكر الجفال إحالة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري العام بما فيهم الأخوة فائض الملاكات الوظيفية الى مراقبات الخدمات المالية بالبلديات في كامل ربوع ليبيا منذ بداية شهر مارس الجاري.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء طرابلس أن معظم المراقبات باشرت بإحالة المرتبات الى الجهات العامة عن شهري يناير وفبراير بإستثناء بعض المراقبات التي تمر بظروف قاهرة نتيجة الأوضاع الأمنية.

وأوضح الوكيل لقد تم اعتماد عدد من الحلول البديلة بالنسبة للمراقبات التي تقع ضمن مناطق الأشتباكات أو القريبة منها لضمان إحالة المرتبات، مشيرا الى توجيه كافة المراقبات الي تعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وفق منشور المجلس الرئاسي رقم ” 2 ” وستحال المرتبات إلى جهاتها خلال الأيام القريبة القادمة هذا بالنسبة لبعض المراقبات التي لم تحيل مرتبات الجهات العامة في نطاقها حتى الآن .