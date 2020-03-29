مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة تستهدف مواقع لقوات الوفاق شرق مصراته

بوقرين 29 مارس 2020 (وال) – شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية بالقيادة العامة، غارات جوية استهدفت مواقع وتمركزات لمليشيات قوات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن “مقاتلات السلاح الجوي شنت غاراتٍ جوية استهدفت مواقعاً وتمركزات للمليشيات في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة”.

وفي السياق ذاته، أستهدف سلاح الجو الليبي في وقت سابق أمس السبت مواقع لمليشيات الوفاق بمنطقة السواليط جنوب بوقرين.

وكان مصدر عسكري، أفاد، أمس السبت، بمقتل قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق برفقة أحد مساعديه في منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة .

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن “قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق وأحد مساعديه استشهدوا في معارك الوشكة القريبة من مدينة مصراتة وسط البلاد”. (وال – أبوقرين)

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