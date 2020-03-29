مشايخ ترهونة: إستشهاد درياق والصداعي لن يثنينا عن إستعادة الوطن من مثلث الشر بقيادة المعتوه أردوغان

ليبيا – نعى مجلس مشايخ وأعيان ترهونة اللواء سالم درياق والعميد القذافي الصداعي ورفاقهما الذين استشهدوا في خلال قصف لطيران مسير دفعت حكومة الوفاق أموالاً طائلة من خزينة الدولة لشرائه.

المجلس وفي بياناً الذي تلقت المرصد نسخة منه أمس السبت قال:” إن استشهاد الأبطال لن يثن عزائم الرجال في الاستمرار في معركة استعادة الوطن وفكه من كماشة مثلث الشر بقيادة المعتوه أردوغان”.

وأضاف:”فقد استشهد من قبلهم آمر اللواء التاسع العقيد عبدالوهاب المقري والنقيب محسن الكاني ورفاقهما ولم تتوقف جسارة الأبطال في اقتحام أوكار المليشيات بل والقضاء على الكثير منهم”.

وتابع:” فدرياق والصداعي ترجلا حين تقوقع الكثير من أبناء الوطن الذين قارعوا الناتوا في سنة 2011 خلف المشاريع السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع وإن معركة استعادة الوطن حددت لنا فصيلة دماء من يدعون الوطنية والوطن منهم براء.وفصيلة من اختار الوطن دون تردد فدفع روحه ثمنا له”.

مشائخ وأعيان ترهونة إختتموا بيانهم بالقول:”سيظل درياق والصداعي والمقري ومحسن الكاني وغيرهم من الشهداء أرواحا خالدة فينا وبيننا ولن نقبل مساومة في دمائهم إلا بعودة ليبيا بلدا عزيزا مهابا خالية من المليشيات والمرتزقة الأتراك”.

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