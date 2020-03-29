تشكيل غرفة أمنية مشتركة في درج لتطبيق حظر التجول

نظرا لما تقتضيه هذه المرحلة الحرجة بكافة ربوع الوطن وحرصا على استتباب الأمن وصحة المواطن، خصوصا بعد تفشي فيروس كورونا بمعظم بلدان العالم شُكّلت غرفة أمنية مشتركة ببلدية درج للإشراف على تطبيق حظر التجول وضبط النظام العام بالمدينة.

وضمت الغرفة الأمنية كافة الجهات الأمنية من عناصر الشرطة وأعوان الحرس البلدي وجهاز الإسعاف والتي تعمل جنبا إلى جنب مع لجنة الطوارئ بالبلدية لاتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لفرض حالة الحظر بالمواقيت المحددة كما أخذت على عاتقها ضرورة توعية الأهالي بعدم الخروج ومنع التجمعات غير المرغوب بها خلال هذه الفترة.

وجاء تعاون المواطنين بالاستجابة للتعليمات والتجاوب مع الحظر رغم ما يعانونه من ظروف صعبة في ظل تهالك البنى التحتية وانقطاعات الكهرباء وعدم توفر كافة السلع الأساسية.

الوعي الذاتي من قبل الأهالي و تفهمهم لخطورة الوضع هو صمام الأمان للحفاظ على صحة المجتمع ومنع انتشار هذا الفيروس القاتل الذي كسر عدد ضحاياه حول العالم حاجز الثلاثين ألف حالة وفاة.

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