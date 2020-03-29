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أطباء مستشفى طرابلس يُطالبون بـ”أبسط حقوقهم” للتصدي لكورونا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم العاملون بقسم الأمراض السارية بمستشفى طرابلس المركزي وقفة احتجاجية صباح اليوم اعتراضا على سياسات مدير المستشفى.

وأشار الأطباء المحتجون إلى أن الوقفة تأتي عقب الإهانة والطرد اللذين تعرضوا لهما من قبل مدير المستشفى بعد مطالبتهم بالحد الأدنى من وسائل الحماية وللرد على بعض الأصوات التي اتهمتهم بالهروب من القسم.

مؤكدين أن جميع الكوادر بالمستشفى يتحملون المسؤولية كاملة، ومستعدون للعمل من أجل مجابهة وباء فيروس كورونا خدمة للمواطن الليبي.

وكانت صفحة المستشفى قد نشرت منذ أيام مقاطع فيديو تبين الحالة المتردية للقسم وتكشف عن الإهمال الكبير الذي طاله وسط غياب كبير للإمكانات في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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