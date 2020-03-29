المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينشر توضيحا عن الإصابتين الجديدتين

قدم رئيس لجنة التواصل والإعلام الطبي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوري في تصريح له أمس توضيحا حول الإصابتين الجديدتين بفيروس كورونا.

حيث قال إن المركز في بيانه أشار إلى أن حالة الإصابة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة، تم الإبلاغ عنها من مستشفى الحكمة فقط ولم يقل إنها من المستشفى، مشيرا إلى أنه قد تم فحصها سريريا داخل مستشفى الحكمة فيما تعود الحالة الثانية إلى شاب أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، حيث تم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

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