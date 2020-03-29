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محمله كافة التبعات .. الأمين : على السراج التعاون مع ثوار فبراير لمكافحة وباء حفتر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب وزير الثقافة والمجتمع المدني بحكومة علي زيدان السابقة، الحبيب الأمين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بإعلان رؤية وطنية جامعة لمكافحة ما سماه “وباء حفتر”.

الأمين حمّل ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فائز السراج وحكومته تبعات عدم إعلان هذه الرؤية الوطنية لإنقاذ الوطن، على حد وصفه.

وقال “سأقولها بصراحة ووضوح حتى لا نقول قولا بعدها لا نلام بعده، إذا لم يصلح ويصحح السراج شخصيا بصفته حكومته ويعلن رسميا وتلفزيا رؤية وطنية جامعة لمكافحة الوباء حفتر وإنقاذ الوطن وخدمة المواطن وحمايته بالتنسيق والعمل مع القوى الوطنية وفي مقدمتهم أحرار فبراير وثوارها فليتحمل التداعيات”.

وأسقط الأمين كلمة “وباء” على حفتر؛ نظر لما تشهده ليبيا والعالم من انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي سجلت البلاده ثلاث حالات إصابة حتى الآن، حيث قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء أمس السبت، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع أكد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بخلاف الحالة الأولى التي تم الإعلان عنها قبل أيام.

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  • يا اقعادك زر اذا كان هذا أحد حصادته قال لك وزير ثقافة نكبه فبراير واضح ان السراج ومجلسه أصبح منشف سنفاز الكل يمسح يديه فيه فالكل يوجه في اللوم رئيس مجلس العملاء صنيعة الصهيوني ليون بينما اللوم يقع علي كل العملاء ولكن الزحف قادم فسينتهي الهزل في ليبيا والسيف اصدق إنباءً من الكتب ففي حده الحد بين الهزل والجد ماهي الا اسابيع وبالكثير شهور وستعود ليبيا لليبيين والفرار خارج البلاد سيكون مصير كل العملاء

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  • وزير الثخافة نسى ان خوان فبراير احضروا مرتزقة من سوريا واحتلال تركى ليحموهم من الشعب الليبى المسلح الرافض لهؤلاء الكلاب الذين باعوا الوطن والشرف وسمحوا للمرتزقة ينيكوهم هم ونسوانهم اتفوووه عليك ياثرثار فبراير انت وصراصير فبراير الخونة

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