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معترفاً بخسارة قوات الوفاق .. الغرياني: إذا استطاعت قوات حفتر السيطرة على زوارة فسنبقى بين كماشة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المُفتي المعزول، الصادق الغرياني، كما أن أهل الحق ينالون من العدو، فإن العدو ينال منهم وتلك سُنة الله في المواجهة بين الحق والباطل على مر العصور، ولكن العاقبة لأهل الحق .

الغرياني أضاف – في مقابلة مرئية عبر فضائية “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – “إن الشهادة اصطفاء من الله لا يعطيها إلا لمن يحب، ومن يريد، وتوعد الله بأن الكافرين عاقبتهم المحق، وليس الكافرون فقط، بل من كانوا يوالونهم ويسيرون في ركبهم ويخدمونهم ويأتمرون بأمرهم، كما نرى اليوم في المشروع الصهيوني الذي يمثله حفتر ومرتزقته في ليبيا، وتدعم غرفة الصهاينة”.

وتابع “أهنئ كل المناطق والمدن التي بذلت ولازالت تبذل الشهداء، من مصراتة إلى الخمس وتاجوراء وسوق الجمعة وطرابلس وجنزور ومدينة الزاوية العصية، ومدن الأمازيغ والزنتان، والمنضمة إلى الجبهات من المنطقة الشرقية، وأبارك لهم جهودهم”.

وواصل “ألفت الانتباه بصفة خاص إلى مدينة زوارة الصامدة، فإن العدو كم حاول أن يُطبق على المنطقة الغربية من جهتها، ولكن وجد رجالها الأبطال الأشاوس كالصخرة الشماء، ولولا ذلك لحلت الكارثة، لأنه إذا استطاع العدو أن يستولي على المنفذ الغربي، فلا يبقى للمنطقة الغربية شيء، وستبقى بين كماشة”.

وأردف “المنطقة الشرقية في يده وبوابة الجنوب في يده، وهذا هو المنفذ الوحيد الخارج عن إرادته، فالقائمون على المحافظة عليه هم أهل زوارة الكرام، وعلى الحكومة الانتباه إلى هذا ومنحهم شيئًا من الاهتمام، كي يقفوا سدًا منيعًا قبل أن تقع الواقعة”.

وأكمل “ما يحدث هو درس وعبرة لمن يريد أن يعتبر، وحق من قدم الشهداء، وكما عهدنا من مدينة مصراتة المجاهدة أنها تتصدر قائمة الشرف في أعداد الشهداء والمصابين، منذ 2011م، إلى يومنا هذا”.

واستطرد “بيت واحد من منازلهم العريقة، قدم بالأمس 4 شهداء في وقت واحد، منهم 3 إخوة، سيذكرهم الناس في الآخرين ذكرًا عطرًا فواحًا، ولن ينساهم التاريخ، وهؤلاء يقاتلون دفاعًا عن الوطن وعن الديار وعن الحرمات”.

واستدرك “من حق أهالي الشهداء أن يُهنأوا لا أن يُعزوا، كما في حديث الرُبيع بنت النضر، وعلى المسؤولين في بلادنا، وهم يرون حجم هذه التضحيات عليهم الاهتمام بالجبهات اهتمامًا حقيقيًا وليس مجرد بيانات، فلابد من إجراء خطوات فعالة وليس مجرد استنكار للأحداث، والاعتناء الحقيقي بالنظر إلى المعركة، ومراجعة ملفات العدو، فالعدو يريد ابتلاعكم والاستيلاء عليكم”.

واختتم “هناك نقص في الدماء بالمستشفيات الميدانية بجنوب طرابلس، ووزارة الصحة لقبض الأموال والصفقات، ولم تحقق أي شيء، ومن يريد أن يذهب للتبرع بالدماء لا يجد من يستقبله، وتضطر المستشفيات الميدانية سحب الدماء من مدينة مصراتة وهذا عار عليكم، فلابد من توقيع العقوبة على المسؤول عن هذا التقصير”.

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  • الحمد لله والشكر الذى هزم الخوان وحده فهم خوارج العصر شر خلق الله رغم انهم يتاجرون بالدين ومن قتلهم من ابطال الجيش الوطنى وقتل يدخل الجنة كما فى الحديث الصحيح
    عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “

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  • شيخ المتتطعين ابولهب الغريانى الذى يعمل لحساب اسرائيل بوساطة قطرائيل التى تمول الكلاب المسعورة بقناته ويشرف عليها عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى ومستشار امير قطر الاعلامى والدور القذر الذى يقوم به مفتى الارهاب الغريانى يهدف لتفتيت الجيوش العربية ولكن نتيجة الوعى بين الشعوب العربية حدث العكس زيادة قوة الجيوش العربية رغم انف الخوان كلاب الصهاينة وكلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله وامتلأت جهنم بكلاب الصهاينة الحاصلين على ميدالية الغريانى الجهنمية فالفريانى ومليشياته ومن يمولهم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما فى الحديث الشريف
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

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  • هدا العجوز الأعور الدجال لما لا يقدم ابنه كاشهيد أن كان حقا يؤمن بما يقول لعنة الله عليك ياكلب المال بعت وطنك وشرفك من أجل حفنة من المال لسيدك أردوغان

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