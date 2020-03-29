لهذا السبب..مجموعة مسلحة تقتحم مبنى رئاسة وزراء الوفاق بطرابلس

يشهد محيط مبنى رئاسة الوزراء التابع لحكومة الوفاق بطريق السكة في العاصمة طرابلس، حالة من التوتر الأمني، عقب قيام مجموعة مسلحة تابعة لمدينة مصراتة باقتحام المبنى.

وفي السياق، أكد مراسل بوابة إفريقيا الإخبارية، أن المجموعة –التي تحمل السلاح- قامت باقتحام المبنى والدخول للمقر، داعية حكومة الوفاق بإعادة أبنائها العالقين في تركيا عقب توقف حركة الطيران في البلاد.

وعلى صعيد متصل، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن مليشيات مصراتة تقتحم مبنى رئاسة وزراء الوفاق الاخوانية وتطرد مليشيات ثوار طرابلس وهروب فائز سراج من مبنى في طريق سكة بالعاصمة طرابلس”، وذلك بحسب تعبيره.