إدارة التوجيه المعنوي تطالب أهالي مصراتة وماحولها بالحرص للتصدي لفيروس كورونا

العنوان_ليبيا

وجهت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني نداءً إلى أهالي زليتن والخمس والمناطق المحيطة بميليشيات مصراتة و أهالي طرابلس بعد الإعلان عن وصول رحلات من تركيا وظهور حالات كورونا في هذه المدينة وعدم حرص الخونة والأوباش المتحكمين بالمدينة وبمصيرها حسب البيان.

وطالبت الإدارة الأهالي بقفل الطرق ومنع الاختلاط بهم وطالبت أهالي مصراتة عليهم بأن يكونوا حريصين على حياتهم ومدينتهم التي رهنها الإخوان لتركيا ولاتهمهم سوى مصالحهم واستمرارهم ولكم فيما حدث في ايطاليا وغيرها من الدول التي أهملت العبرة.