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إدارة التوجيه المعنوي تطالب أهالي مصراتة وماحولها بالحرص للتصدي لفيروس كورونا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

وجهت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني نداءً إلى أهالي زليتن والخمس والمناطق المحيطة بميليشيات مصراتة و أهالي طرابلس بعد الإعلان عن وصول رحلات من تركيا وظهور حالات كورونا في هذه المدينة وعدم حرص الخونة والأوباش المتحكمين بالمدينة وبمصيرها حسب البيان.
وطالبت الإدارة الأهالي بقفل الطرق ومنع الاختلاط بهم وطالبت أهالي مصراتة عليهم بأن يكونوا حريصين على حياتهم ومدينتهم التي رهنها الإخوان لتركيا ولاتهمهم سوى مصالحهم واستمرارهم ولكم فيما حدث في ايطاليا وغيرها من الدول التي أهملت العبرة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • غضب ربنا على انجاس مصراطة من الخوان من خريجى خيام النكاح لعنة الله عليهم شر خلق الله ربنا ينتقم منهم بعدله

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  • وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)
    حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من زعزع استقرارنا وباع بلادنا للترك والقطريين وغيرهم
    لعنهم الله

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