الشاطر ينتقد أداء حكومة الوفاق بشأن إدارتها لأزمة كورونا

أخبار ليبيا24

انتقد عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر أداء حكومة الوفاق برئاسة فاز السراج بشأن إدارتها لأزمة جائحة كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواجه غضبًا شعبيًا عارمًا على سوء إدارتها.

وقال الشاطر، في تغريدة على تويتر، “السيد فايز السراج لقد بلغ السيل زُباه بسبب سياسات التردد وسوء اختيار الكوادر وتفشي الفساد، وعدم استجابتك لكل التنبيهات والنصائح”.

وأضاف، “أنت تواجه اليوم غضبة شعبية عارمة، لقد أوصلت البلاد إلى كارثة حفتر وأهملت الاستعداد للجائحة. مستوى إدارة الأزمات عندنا سيئ وهي تعقدها ولا تحلها”.

وتابع يقول في تغريدة أخرى، “السيد فايز السراج يتمسك بطاقمه الوزاري ومستشاريه بعد 4 أعوام من الأداء السيئ”.

وأضاف، موجهًا خطابه للسراج، “يا رئيس الحكومة إدارتك تحتاج لتطوير الكفاءات والمكابرة تكلف أرواح بريئة، رجاء تحلى بالشجاعة فالوقت من ذهب تخسر وزير ولا تخسر بلد”.

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