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الشاطر ينتقد أداء حكومة الوفاق بشأن إدارتها لأزمة كورونا

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

انتقد عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر أداء حكومة الوفاق برئاسة فاز السراج بشأن إدارتها لأزمة جائحة كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواجه غضبًا شعبيًا عارمًا على سوء إدارتها.

وقال الشاطر، في تغريدة على تويتر، “السيد فايز السراج لقد بلغ السيل زُباه بسبب سياسات التردد وسوء اختيار الكوادر وتفشي الفساد، وعدم استجابتك لكل التنبيهات والنصائح”.

وأضاف، “أنت تواجه اليوم غضبة شعبية عارمة، لقد أوصلت البلاد إلى كارثة حفتر وأهملت الاستعداد للجائحة. مستوى إدارة الأزمات عندنا سيئ وهي تعقدها ولا تحلها”.

وتابع يقول في تغريدة أخرى، “السيد فايز السراج يتمسك بطاقمه الوزاري ومستشاريه بعد 4 أعوام من الأداء السيئ”.

وأضاف، موجهًا خطابه للسراج، “يا رئيس الحكومة إدارتك تحتاج لتطوير الكفاءات والمكابرة تكلف أرواح بريئة، رجاء تحلى بالشجاعة فالوقت من ذهب تخسر وزير ولا تخسر بلد”.

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  • الشاطط اخوانى حقير يأمر بالمنكر وبنهى عن المعروف قال تعالى :
    {الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68)}

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  • ياحمار انت اخوانى غبى جدا انظر الى الانتصارات المدوية التى حققها المنتصر بالله المشير خليفة عمر المختار حفتر تجد ان الله راض عنه ونصره على شر خلق الله الخوان خوارج العصر المغضوب عليهم والضالين كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وفى النهاية وكما حدث فى مصر والسودان نهاية الخوان الكلاب هباب فاما القبور او السجون اما السراج فسيقتل على يد الخوان لان من يخدمهم يردوا له الجميل ويردوه قتيل !!!

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