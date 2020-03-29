غرفة عمليات الكرامة توجه هذه الدعوة لشباب أبو سليم

أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بأن الجيش الليبي قد سيطر على منطقه مشروع الهضبة بالكامل.

ودعا المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، شباب أبوسليم إلى الاستعداد لمهاجمة مقرات غنيوة الككلي، وخصوصا السجون لإطلاق الشباب المؤيد داخل طرابلس.

وأضاف، أن مجموعات غنيوة بدأت في الهروب وترك أسلحتهم والمغادرة، مشيرا إلى أن هناك مجموعات جاهزة للانضمام إليهم، مطالبا إياهم بعدم القيام بأي أعمال انتقامية، خصوصا ضد من يسلم نفسه أو سلاحه أو يتعاون مع الجيش، بحسب المنشور.