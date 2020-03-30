بالاسماء.. مقتل عدد من قيادات الجيش الوطني ..ماذا حدث؟

أعلنت قوات الوفاق مقتل عدد من القادة البارزين في صفوف (الجيش الوطني الليبي) خلال يومين في منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت شمال شرقي ليبيا.

واستهدفت قوات الوفاق غرفة العمليات الرئيسية بغارة جوية لطيران تركي مسير في منطقة الوشكة قتل على إثرها آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق الفرجاني ومعاونه عميد القذافي الصداعي وعدد من مرافقيه.

ويعد اللواء درياق أحد أكثر المقربين من المشير خليفة حفتر وشغل مناصب عدة، من بينها آمر لغرفة عمليات تحرير مصراتة وآمر لمنطقة سرت العسكرية، ثم آمر لغرفة عمليات سرت الكبرى.

وخلال اشتباكات الجمعة قتل أكثر من خمسة قادة، بينهم آمر مجموعة حماية حقول النفط في منطقة السرير علي سيدا التباوي المقرب من المشير حفتر.

وشارك التباوي مع حفتر منذ 2014 في الحرب الدائرة في بنغازي، ونصبه حفتر آمرا لكتيبة علي الثمن، ثم قاد قائدا للقوات التي شاركت في السيطرة على حقول وموانئ النفط في منطقة الهلال النفطي وقاعدة الجفرة العسكرية، وتوجه أخيرا إلى مدينة سرت.

وفي يومين، قتل أيضا أمراء محاور وقادة ميدانيون، من بينهم القيادي الميداني في الكتيبة 302 صالح القابسي المغربي موسى المغربي آمر المدفعية في الكتيبة 302، وآمر عمليات الوشكة وليد الدبار الفرجاني، وآمر وحدة الاستطلاع بغرفة عمليات سرت الكبرى ضو المقرحي.

كما قتل آمر محور الطريق الساحلي الوشكة صابر المطهر، ومعاون غرفة عمليات سرت الكبرى محمد المجدوب الوافي، وآمر سرية 103 خالد كريس.

وتصاعدت حدة الاشتباكات المسلحة مما دعا قوات حكومة الوفاق إلى إطلاق عملية عسكرية باسم “عاصفة السلام”.

ويرى مراقبون ان تزويد “تركيا” بعدد كبير من الطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والعتاد العسكري الضخم وكذا الدفع بالعشرات من الخبراء العسكريين والمدربين والمئات من المقاتلين الاجانب خلال فترة الهدنة التي اعلنت منذ شهر يناير بدعوة من روسيا، هو ما شكل فارقاً واضحاً في نتائج عمليات قوات الوفاق بعد أن كانت تفتقر للخبرة والتنظيم.

وتسبب التسليح التركي لقوات الوفاق ايضا بالحد من فاعلية سلاح الجو بالجيش الوطني، بعد أن كان يشكل فارقاً كبيراً في التقدم بعملياته العسكرية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي