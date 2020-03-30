جهاز الإمداد يشرع في توزيع الكحول الطبي على عدة مدن

قام جهاز الإمداد الطبي الإدارة العامة خلال الفترة القليلة الماضية بتوزيع كحول طبي مركز “Isopropyl Alcohol 91% Ref No. P3965/3 عبوة 200 لتر”, على عدد من المستشفيات التعليمة والمراكز الطبية والخدمات الصحية.

وشملت عملية توزيع الكحول الطبي، على عدة مدن، بنغازي والمرج والبيضاء ودرنة وطبرق وسبها والمنطقة الجنوبية “فرع فزان” والكفرة والزنتان.

وأوضح جهاز الإمداد، إن عملية التوزيع القادمة ستشمل، أجدابيا والبريقة وبن جواد وسرت وجالو والكفرة وترهونة.

وأشار جهاز الإمداد الطبي، إن عملية التوزيع ستغطي كافة احتياجات المرافق التابعة للجهاز.

ودعا الجهاز الصيادلة ومديرى إدارات الصيدلة، في هذه الجهات إتباع المعايير العالمية المعتمدة، في تخفيف الكحول، وعدم استلام أي كمية من الجهات الغير موثوقة والمجهولة المصدر.

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