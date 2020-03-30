اللجنة الصحية في الكفرة تعلن تطبيقها محاكاة لعملية بلاغ عن حالات الإصابة بكورونا

أعلنت اللجنة الصحية لمكافحة جائحة كورونا ببلدية الكفرة، أن فريق الإستجابة السريعة وفريق الرصد والتقصي وفريق مكافحة العدوى، قد بدأوا بمقر جمعية الهلال الأحمر بالمدينة، في تطبيق تجربة عملية ومحاكاة لعملية بلاغ عن حالة إصابة بفيروس كورونا، وكيفية الإجراءات المتبعة، إلى حين وصولها للمستشفى.

وأوضحت اللجنة، أن التجربة العملية، تأتي بعد تدريبات مكثفة منذ عدة أيام، من قبل الفرق الصحية المكلفة بالتعامل مع أي حالة اشتباه أو إصابة، وهي فريق الإستجابة السريعة وفريق الرصد والتقصي وفريق مكافحة العدوى.

وأشارت اللجنة الصحية في الكفرة، أن التجربة كانت ناجحة، وحضرها مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة، ورئيس لجنة التواصل عضو المجلس التسييري مسعود عبدالله، ومدير اللجنة الإستشارية الفرعية لمكافحة وباء كورونا الدكتور علي عكنشي ومدير جمعية الهلال الأحمر حمد الشايب ومدير جهاز الإسعاف إبراهيم بالحسن وعدد من مديري المراكز التخصصية ومتطوعي الهلال الأحمر والعاملين بجهاز الإسعاف والعناصر الطبية المساعدة.

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