عميد بلدية سبها يطالب بإغلاق المنافذ الداخلية للمدينة

قال عميد المجلس البلدي سبها الشاوش غربال إنه طلب من آمر منطقة سبها العسكرية ضرورة إغلاق المنافذ الداخلية لمدينة سبها والسماح بحركة المرور فقط للحالات الإنسانية ونقل السلع الغذائية.

وأضاف أن المجلس البلدي سبها بصدد التنسيق مع المأذونين الشرعيين ومحكمة سبها الابتدائية بتأجيل إبرام عقود الزواج خلال هذه الفترة في مجابهة وباء الكورونا المستجد.

وأضاف أن المجلس البلدي سبها يعمل على توفير السلع التموينية والوقود وغاز الطهو خلال أسبوع بواقع 3000 آلاف أسطوانة غاز طهو والعمل على استمرار تدفق شحنات الوقود (البنزين والديزل) دون انقطاع.