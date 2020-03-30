لجنة الدفاع النيابية: هدنة وقف إطلاق النار إنهارت بإعلان الوفاق شن هجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن هدنة وقف إطلاق النار المعلن عنها في 12 يناير الماضي انهارت بإعلان حكومة الوفاق شن هجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية منذ أيام.

الميهوب وفي تصريح خاص لصحيفة “الإتحاد”الإماراتية اليوم الاثنين أكد أن قوات الجيش تدك مواقع وتمركزات مسلحي حكومة الوفاق والمرتزقة الأتراك،مشيراً إلى أن القوات المسلحة تحقق تقدمات كبيرة وسط تراجع لعناصر تنظيم القاعدة والميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في محاور طرابلس.

وفيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية المتخذة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا ،نوّه عضو البرلمان إلى أن القيادة العامة للجيش ومجلس النواب اتخذوا قراراً بعزل المدن الخاضعة للجيش بعيداً عن المدن الأخرى المصابة وتحديداً مصراتة.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أوضح أن الحكومة الليبية اتخذت عدة احتياطات وفرضت طوقاً على المدن الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني لمنع انتشار وباء كورونا.

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