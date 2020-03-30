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لجنة الدفاع النيابية: هدنة وقف إطلاق النار إنهارت بإعلان الوفاق شن هجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب  طلال الميهوب إن هدنة وقف إطلاق النار المعلن عنها في 12 يناير الماضي انهارت بإعلان حكومة الوفاق شن هجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية منذ أيام.

الميهوب وفي تصريح خاص لصحيفة “الإتحاد”الإماراتية اليوم الاثنين أكد أن قوات الجيش تدك مواقع وتمركزات مسلحي حكومة الوفاق والمرتزقة الأتراك،مشيراً إلى أن القوات المسلحة تحقق تقدمات كبيرة وسط تراجع لعناصر تنظيم القاعدة والميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في محاور طرابلس.

وفيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية المتخذة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا ،نوّه عضو البرلمان إلى أن القيادة العامة للجيش  ومجلس النواب اتخذوا قراراً بعزل المدن الخاضعة للجيش بعيداً عن المدن الأخرى المصابة وتحديداً مصراتة.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أوضح أن الحكومة الليبية اتخذت عدة احتياطات وفرضت طوقاً على المدن الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني لمنع انتشار وباء كورونا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يا لجنة الدفاع
    هي علي كل حال حتي نكون واقعيين ومن غير ما نجامل بعض هي صفعه أفسدت علي الجيش حلاوة انتصاراته باخذ مدن جديده في الغرب الليبي وصولا الي محاصره أزواره فلو كان عند الجيش الليبي بُعد نظر حقيقي وبيما فيه الكفايه وكان يدرك به أهمية الضربه الاستباقيه وقراءه مستقبليه واضحه ماكان صفع هذه الصفعه ففي يوم من الايام كان قاد علي أن يُحد من البلاء قبل وقوعه وخاصه يوم كان لسلاح الجوي الكلمه العليا والوحيده في سماء الغرب الليبي قبل ان يصل المدد التركي للعصابات الارهابيه وتتغير المعادله كان علي الجيش تدارك الآمر قبل وقوعه فيوم ما أعلنت تركيا أنها سوف تقوم بدعم العصابات الارهابيه وستمدهم بالمقاتلين وبالسلاح كان علي جيشنا ان يكون سباق الي تحييد موانئ ومطارات طرابلس ومصراته صحيح حاجة الناس ملحه لعمل المطارات ولكن اللوم في هذه الحاله لن يوجه الي الجيش فالمواطن فاهم الوضع جيدا وما جاء ذلك إلا لمنع أستخدامها فيما بالوطن والمواطن ويعود بالنفع علي المليشيات ولكن جيشنا اتخذ موقف المتفرج وأصبح يطلع علينا الناطق باسم قائد الجيش ومدير التوجيه المعنوي بتصريحات يقولوا فيها لقد رصدنا وصول منظومات دفاع جوي وعتاد ومرتزقه من تركيا الي ليبيا عن طريق مطار مصراته ومطار معيتيقه طيب سمعنا بذلك ولكن أين الآمر باستهدافها فموقف المتفرج بدون تحريك ساكن السبب في توازن القوه الذي حدث بوصول منظومات دفاعات جويه ومرتزقه وغزات اتراك فالاتراك حيّدوا سلاح الجو التابع للجيش فور نصبهم منصات الدفاع الجوي في معيتيقه ومصراته وبالتالي أفتقد الجيش تفوقه الجوي واصبح بيش تنفخ النار يا الاشلم فبينما لو تنبه لخطورة تدفق ووصول امدادات ليل نهار للعصابات الارهابيه ما كانش يحدث الذي حدث من خسران قاده عسكريين قتلوا جراء ضربات من طائران تركي مُسيّر كنا نتفرج علي وصولها تباعا لكن جشينا بدل ما يسارع الي أستهداف تلك الشحنات وهي في المهد قبل ان تطلع من الميناء او المطار إلا أن الجيش ولأسباب لا يعلمها المواطن العادي قد هروّل مسرعا الي الهدنه قبل حتي ما تهرول اليها المليشيات مانحا بذلك للميشيات مزيدا من الوقت للتسليح واليوم تغير ميزان القوه فلم يعد لتفوق سلاح الجو للجيش الوطني أي أثر فاعل وهذا سيُطيّل في أمد الازمه وسيجعل يوم الحسم يبتعد ويبتعد كثيرا فكان من المفروض لا يوجد شئ أسمه هدنه بين عصابات مارقه وبين جيش البلاد يسعي لتطهيرها من الارهاب فالعصابات الأرهابيه ليست موحده كلمتها وليس لها قائد تخضع لآمره حتي يتفاوض الجيش معه او يتفق معه علي هدنه بصريح العباره لقد انضحك علي جيشنا بتكبيله بهدنه الهدف منها جعل المليشيات تبحث عن توازن قوه لها مع الجيش ومش بعيد للروس يد خفيه في مهادنة جيشنا للارهابيين والتوقف عن قصفهم ربما لروسيا وعود قدمتها للجيش بالسعي بتفكيك المليشيات وحل أزمة البلاد سلميا وهو هدف صعب المنال 

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