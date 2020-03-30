مسؤول عسكري يؤكد القضاء على 14 شخص من مليشيا غنيوه الككلي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مكتب الإعلام بغرفة عمليات أجدابيا، التابعة لقيادة الجيش الوطني، عقيلة الصابر، إن محاور العاصمة طرابلس شهدت في ساعات الصباح الأولى اشتباكات قوية في عملية عسكرية باسم “شهداء الوشكة”.

وأضاف الصابر، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن الإيجاز العسكري، “تلك العملية نتج عنها تقدم كبير في محور الهضبة ومحور بوسليم طريق المطار والسيطرة على الشوارع الأربعة ما قبل مفترق رابش بوسليم ومواقع ومراصد جديدة كانت تقبع تحت سيطرت العدو، واليوم هي تحت سيطرت قواتكم المسلحة العربية الليبية”.

وتابع “القوات المسلحة في محور بوسليم والمشروع نجحت في القبض على ست عناصر من قوات الوفاق والقضاء على 14 من منتسبي داخلية الوفاق التابعين إلى الإرهابي “غنيوه الككلي”.

وواصل “سجل أيضًا محور عين زارة اشتباكات بعد محاولة قوات الوفاق التقدم على مراصد القوات المسلحة والتي نجحت في تدمير عدد دبابه وآليتين، وقتل عدد كبير من أفراد الوفاق الذي حاول محاولة يائسة لتخفيف الضغط على محوري الهضبة وبوسليم”.

وأردف “محوري الزطارنة وادي الربيع شهدت تعامل بمدفعية الهاون لنقاط تجمع الوفاق وبفضل الله كانت الإصابات مباشرة ودقيقة جدًا”.

واختتم “فقدنا اثنين من الجنود التابعين للقوات المسلحة العربية بمحور عين زارة، هما؛ الجندي المعتصم بالله محمد السنوسي الشيخي، من الكتيبة 308 أجدابيا، والجندي محمد نبيل عبدالمنعم من الكتيبة 308 أجدابيا”.

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