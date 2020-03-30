الحكومة تنعي أبناء القوات المسلحة الذين سقطوا إثر قصف للطيران التركي

نعت الحكومة الليبية أبناء القوات المسلحة الذين سقطوا إثر قصف جوي نفذته الميليشيات الإرهابية عبر الطيران التركي المسير، في ظل اختراق الهدنة الإنسانية التي منحها الجيش استجابة لنداءات العالم الذي يواجه جائحة كورونا.

وقالت الحكومة في بيان لها إن يد الغدر طالت أبناء القوات المسلحة في هذه الأيام التي يدعو فيها أبناء الشعب الله عز وجل أن يجنب ليبيا ويلات هذا الوباء الفتاك، مضيفة أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى شاهدة على جرائم هذه الفئة الباغية، وستبقى عيون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة درع الوطن المتين ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

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