اخبار ليبيا الان عاجل

لجنة الأزمة بمصراتة تؤكد إصابة 6 حالات بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصراتة، اليوم الاثنين، إصابة 6 حالات بالفيروس في المدينة، فيما تخضع 21 حالة للحجر الصحي.

وأشارت اللجنة في مؤتمر صحفي، إلى أن المدينة لم تصل بعد للمرحلة الرابعة التي يمكن خلالها وصف المنطقة بأنها موبؤة، منبهة أنها لم تستلم أي من الأموال المعلن عن تقديمها للمدينة لمواجهة الفيروس حتى الآن.

ولفتت إلى أنها كانت متأكدة من انتشار الفيروس بين أكثر من حالة بعد تسجيل الحالة الأولى في البلاد الأسبوع الماضي، مضيفة أن لجنة الرصد توسع دائرة الاشتباه لاكتشاف الإصابات مبكرا، منبهة بضرورة الإعلان المبكر عن الحالات المصابة.

وأشادت اللجنة بتعامل سكان مصراتة مع الإجراءات الوقائية، ما يحد من انتشار الفيروس، وطالبت بالالتزام بالبقاء في المنازل لتجنب الإصابة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مصراطة ستصل الى المرحلة الرابعة فالخوان من ذوات الاربع فى كل شئ ويتسموا بصفات المنافقين الاربع اذا تحدث كذب واذا وعهد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر لعنة الله على خوان مصراطة اللهم اهلكهم بالكورنا خاصة الحيوان صوان والمجنونو قنونو كورونو ابو عقل نونو مثل الصرصار

    رد