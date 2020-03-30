الخارجية : المساعدة الأمريكية مقدمة لحكومة الوفاق .. ونحن نقوم بواجبنا

قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أمس إن بيان السفارة الأمريكية في ليبيا حول تخصيص 6 ملايين دولار كمساعدة إنسانية من الولايات المتحدة لليبيا هو مبلغ مخصص لحكومة الوفاق غير الدستورية حسب وصفها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حكومة الوفاق هي التي بسببها أصحبت ليبيا دولة تتلقى المساعدات، وهي حكومة تسيطر عليها المليشيات والمرتزقة والخارجون عن القانون.

وزارة الخارجية أكدت عزم الحكومة الليبية بصفتها ممثلة للشعب على القيام بدورها وواجبها في تقديم الخدمات لمواجهة جائحة كورونا والعمل الجماعي حفاظا على الأرواح من هذا الوباء القاتل.

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