السفارة الليبية في روما تؤكد استمرارها في تقديم المنح المالية لأبناء الجالية

أكدت السفارة الليبية في إيطاليا استمرارها في توصيل المعونات إلى جميع الليبيين على الأراضي الايطالية، وخاصة من يصعب الوصول إليهم، حيث تم إرسال منح مالية ومواد للوقاية من فيروس كورونا لهم.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم الاثنين أنها تدعم جميع الليبيين في إيطاليا «لمواجهة هذه الايام العصيبة»، مشيرة إلى استكمال برنامج المنح المالية للسجناء المتواجدين فى السجون الايطالية.

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ونبهت أنها لازالت تقوم بجهود مكثفة بتعاون مع محامي السفارة المكلف بمتابعة السجناء الليبيين، لتسريع عملية الافراج عنهم للأسباب الوقائية من الوباء.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 10 آلاف و700 حالة، فيما زاد عدد المصابين إلى أكثر من 97 ألف شخص, اليوم الاثنين.

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