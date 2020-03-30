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تعيين آمرا جديدا للمنطقة الوسطى وغرفة عمليات سرت ومعاونا له

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تعيين اللواء كمال الدين سعيد عبدالله الجبالي آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى وغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

ونص قرار القائد العام الصادر أمس الأحد وتحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، على تكليف العميد علي محمد عمر محمد معاونا لآمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وجاء تعيين آمرا جديدا لغرفة عمليات تحرير غرب ومعاون له، بعد مقتل اللواء سالم درياق آمر الغرفة السابق ومعاونه العميد القذافي الصداعي متأثرين بجراحهما إثر قصف الطيران التركي المسير مساء السبت الماضي.

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تعليقات

  • انا لله وانا اليه راجعون, اللهم ارحم الرجال شهداء الوطن الذي قدموا ارواحهم من اجل الوطن , اللهم اعظم الاجر لاهلهم واجعلهم عندك كما قلت في كتابك بانهم احياء يرزقون,
    يااولاد الكلب يا ملشيات اردوغان سننتصر عليكم باذن الله لان معنا الله

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    • وماهي دلالات بأن الله معكم:
      والطرف الآخر يقول إن الله معنا ويستدلوا بحق الدفاع عن أنفسهم ومن مات منهم فهوى شهيد ويستدلون بحديث نبوي صحيح. أنتم معسكر الكرامه تقتلون النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء وهم مسلمين آمنين في بيوتهم وتهجرونهم من بيوتهم وتقصفون المدارس والمستشفيات والجامعات والمعاهد وترعون الناس وأنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على من يوروع مؤمن. أنا محتار كيف يكون الله معكم لأن خصومكم من الاخوان أو لأن خصومكم لا يحبون حفتر وعسكرية الدوله أو لأن خصومكم استجاروا بقطر وتركيا ولم يستجيروا بالإمارات ومصر وروىسيا وفرنسا ولهذا يكون الله معكم؟ كيف يكون الله معكم وليس معهم وهم يستغفرون ويقولون لا الله الا الله والله أكبر وأنتم محاصرون مدينتهم طرابلس سنه كامله ولم تنتصروا عليهم كيف الله معكم وليس معهم؟

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