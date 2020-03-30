البعثة الأممية ترحب بانتخابات نقابة المحامين وتصفها بـ«الناجحة»

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين، إنها «ترحب ترحيبا شديدا» بانتخابات النقابة العامة للمحامين الليبيين التي في 17 مارس الجاري واصفة العملية بـ«الناجحة».

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تصريح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» بالخصوص على الدور الحاسم للنقابات المستقلة في تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون.

وأضافت البعثة أن النقابات المستقلة «تساهم في تطوير مهنة المحاماة واستقلالية القضاء». مؤكدة أنها «ستواصل تقديم كل الدعم اللازم لنقابة المحامين الليبيين».

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وكان مدير قسم سيادة القانون في البعثة، خالد محيي الدين أحمد، هنأ الأعضاء الجدد لمجلس النقابة العامة للمحامين الليبيين برئاسة النقيب الجديد عبدالرؤوف علي محمد قمبيج على نجاح الانتخابات التي أجريت في 17 مارس الجاري باستثناء مدينة البيضاء، وعلى انطلاق الولاية الجديدة لمجلس النقابة.

وأكد محي الدين في رسالة وجهها لمجلس النقابة المنتخب أن البعثة «لاحظت أن عملية الانتخاب تمت وفقا للمعايير الدولية للنزاهة والشفافية والديمقراطية، وأن حق الطعن محفوظ وفق للقانون»، معتبرة أن «هذا إنجاز كبير وإعلاء لسيادة القانون في ليبيا».

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وفي 18 مارس أعلنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين الليبيين انتهاء عملية انتخابات مجلس النقابة العامة، التي أسفرت عن فوز المحامي عبدالرؤوف قمبيج بمنصب نقيب المحامين الليبيين بحصوله على 420 صوتا، والمحامي عمر عبدالحميد ماضي نائبا للنقيب، إيذانا بانطلاق الولاية الجديدة لمجلس النقابة.

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